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(Görüntülü Haber) Jandarmadan, ilk kez barkod sistemiyle kimlik kontrolü

GAZİANTEP'te, jandarma 19 ilde eş zamanlı yaptığı uygulamada, ilk kez barkod okuyucu cihaz kullanarak, yeni kimlik kartlarının çipinden kişi bilgilerine ulaştı. Jandarma ekipleri, ülke genelinde emniyet, asayiş ve kolluk hizmetlerinin kalitesini...

GAZİANTEP'te, jandarma 19 ilde eş zamanlı yaptığı uygulamada, ilk kez barkod okuyucu cihaz kullanarak, yeni kimlik kartlarının çipinden kişi bilgilerine ulaştı. Jandarma ekipleri, ülke genelinde emniyet, asayiş ve kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak için başlattığı uygulama ile yeni çipli kimlik kartlarını barkod cihazı ile okutarak kişi bilgilerine ve suç kayıtlarına ulaştı. Bilgilere daha hızlı, kesintisiz ve güvenilir ulaşmayı sağlayan barkod sistemli uygulama, 19 ilde eş zamanlı yapılan uygulamada kullanıldı. Bu kapsamda Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunda uygulama noktası oluşturdu. Jandarmalar durdurdukları araçlarda arama ve evrak denetimi yaparken, içindekilerin ise kimlikleri kontrol edildi. Ekipler ilk kez kullanılan barkod okuma cihazları sayesinde vatandaşa ait bilgileri daha hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol ederek bekleme süresini en aza indirdi. Uygulamada ayrıca, eğitimli köpeklerle uyuşturucu ve patlayıcı madde aramaları da yapıldı.

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