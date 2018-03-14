Jandarma, uyuşturucu tacirlerine AVM otoparkında operasyon düzenledi. O anlarda otoparkta bulunanlar operasyon yapan jandarma ekiplerini alkışladı. Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Esenyurt'ta düzenlendiği operasyonda 35 kilogram eroin ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, E.C. ve C.A.'nın yurt dışından getirilen uyuşturucu maddeyi İstanbul'da piyasaya süreceği ihbarını aldı. Jandarmanın istihbarat çalışması sonrası, şüpheliler E.C. ve C.A.'nın, Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin otoparkında, uyuşturucu maddeyi K.B.'ye satacağı tespit edildi. 35 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ Otoparka düzenlenen operasyonda, E.C., C.A. ve K.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, valiz içinde 70 paket halinde 35 kilogram eroin ele geçirildi. Baskın anında otoparkta bulunanların jandarma ekiplerini alkışladığı görüldü. 3'Ü DE TUTUKLANDI Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(Görüntülü Haber) Jandarmadan AVM otoparkında uyuşturucu operasyonu
Jandarma, uyuşturucu tacirlerine AVM otoparkında operasyon düzenledi. O anlarda otoparkta bulunanlar operasyon yapan jandarma ekiplerini alkışladı. Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul İstanbul İl Jandarma Komutanlığı...
14 Mart 2018 Çarşamba 09:50
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