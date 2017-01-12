(Görüntülü Haber) Jandarma sedyede ifade almak isteyince olay çıktı; 13 gözaltı

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN- Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - MANİSA'da 1 kişinin öldüğü, tek taraflı trafik kazasında yaralanınca tedavi altına alınan Celal Öztürk'ün yakınları, başka bir hasteneye sevki sırasında jandarmanın sedye üzerinde ifade almaya çalıştığını öne sürerek, tepki gösterdi. Polisin havaya ateş de açtığı gerginlik sırasında, Öztürk'ün 13 yakını gözaltına aldı. Kaza, Sancaklıbozköy- Turgutlu Yolu üzerinde bugün saat 04.00'te meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği 45 AT 595 plakalı otomobil, tren yoluna uçtu. Kazada, araçta bulunan Taner Şüklüleri öldü, Celal Öztürk ise yaralandı. Yaralı, ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahale ardından saat 12.00'de İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmek istendi. Acil servis yoğun bakımdan sedyeyle çıkartılan Celal Öztürk, ambulansa bindirilmeye çalışıldığı sırada, jandarmanın bu haldeyken soru sormaya çalıştığını öne süren yakınları tepki gösterdi. Jandarma ekipleri ile hasta yakınlarının tartışmasına hastane polisi müdahale etmek istedi. Ancak, tartışma büyünce yaralı yakınlarından biri hastane polisine tokat attı. Bunun üzerine hastaneye takviye ekip istendi. Kargaşa sırasında iddiaya göre polis ekiplerinden biri, havaya 6 el ateş etti. Bunun üzerine yaralı yakınları, polise saldırdı. Hastaneye sevk edilen, aralarında çevik kuvvetin de bulunduğu güvenlik güçleri, olaya müdahale etti. 13 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaralı Öztürk ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazadan yaralı kurtulan Celal Öztürk'ün, eşini arayarak kaza yaptıklarını haber verdiği öğrenildi. Öztürk'ün eşinin ihbarıyla çalışma başlatan güvenlik güçlerinin 07.00'de kaza yerini bulduğu belirtildi. Kazda ölen Taner Şüklüleri'nin cesedi ise Manisa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ve yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.