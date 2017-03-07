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(Görüntülü Haber) Jandarma Özel Harekat timlerinin -15 derecede operasyonu

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN’ın Kemah İlçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu bölgede terör operasyonu düzenledi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi...

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN’ın Kemah İlçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu bölgede terör operasyonu düzenledi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgedeki operasyonlarda teröristler tarafından geçmişte kullanılan mağara ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildi. Erzincan’ın Kemah İlçesi kırsal kesiminde Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül adına 3-5 Mart tarihleri arasında PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Tunceli ve Erzincan illeri arasında yükselen Munzur (Mercan) Dağlarının Meyvanlı Vadisi bölgesinde gerçekleşen operasyonda, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Özel Harekat timleri görev aldı. Deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikte ve eksi 15 dereceye kadar düşen soğuk havada JÖH’ler arama- tarama faaliyeti gerçekleştirdi. PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanılan mağara, sığınak ve barınaklar bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

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