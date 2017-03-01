BURSA, () - ULUDAĞ'da kayak yapan 56 yaşındaki A.B. isimli kadın yoğun sis nedeniyle yönünü şaşırınca kayboldu. 'Alo 156'yı arayarak kaybolduğunu bildiren ve daha sonra telefonu çekmeyen kadını Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, kayak izlerinden 1 buçuk saat sonra buldu. Tatil yapmak için Uludağ’a çıkan A.B., saat 12.50’de Cennetkaya Mevkii’nde, yoğun sis nedeniyle yönünü şaşırınca kayboldu. 'Alo 156 Jandarma' ihbar hattını arayan A.B., kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi. Bu sırada ilerlemeye devam eden A.B., Soğukpınar Mahallesi’ndeki 400 metrelik yamaca ulaştı. Ancak bu bölgeden telefonu çekmediği için JAK timleri, kadına ulaşamadı. Bunun üzerine ihbarın geldiği son noktadan kar motorlarıyla kayak izlerini takip eden ekipler, 1.5 saat sonra A.B.'yi bir yamaçta buldu. 400 metrelik yürüyüşün ardından A.B. oteller bölgesine getirildi.
(Görüntülü Haber) Jandarma, kaybolan kadını kayak izlerinden buldu
BURSA, () - ULUDAĞ'da kayak yapan 56 yaşındaki A.B. isimli kadın yoğun sis nedeniyle yönünü şaşırınca kayboldu. 'Alo 156'yı arayarak kaybolduğunu bildiren ve daha sonra telefonu çekmeyen kadını Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri,...
01 Mart 2017 Çarşamba 19:00
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