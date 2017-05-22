(Görüntülü Haber) Jandarma hayvan hırsızlarını ateş açarak durdurdu: 4 tutuklama

Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde ahırlardan küçükbaş hayvan çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince araçlarının lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Gözaltına alınan şüpheliler çıkardıkları mahkemece tutuklandı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne ve Çanakkale’de organize şekilde hayvan hırsızlığı yaptıkları belirlenen 4 şüphelin bulunduğu aracı takibe aldı. Keşan’a bağlı Suluca Köyü’ne giden 4 şüpheli, 47 yaşındaki S.A.K.’ya ait ahırda köpekleri tavuk eti verip uzaklaştırarak içerideki 54 küçükbaş hayvanı kamyona yükledi. Jandarma ekiplerinin peşine düştüğü kamyon, ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya devam etti. Jandarma ekiplerinin lastiklerine ateş etmesi sonucu duran araçta 42 yaşındaki E.Ö., 33 yaşındaki M.Y., 35 yaşındaki T.Ü. ve 29 yaşındaki G.Ç. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada çalınan 54 küçükbaş hayvan ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Kamyonda bulunan 54 küçükbaş hayvan, hayvanlarının çalındığından habersiz olan S.A.K.’ya teslim edildi. Öte yandan hırsızlığı organize ettiği öne sürülen E.Ö.’nün Keşan İlçesi’nde Büyük Cami Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık arkasındaki ve Malkara İlçesi’nde bulunan 2 ahırında yapılan aramada Çanakkale ve Keşan’da dört ayrı olayda çalındığı tespit edilen 36 kulak küpesiz küçükbaş hayvan bulunarak sahiplerine teslim edildi. TUTUKLANDILAR Jandarmadaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen E.Ö., M.Y., T.Ü. ve G.Ç. Keşan'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Soruşturma sürüyor.