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(Görüntülü Haber) Jandarma Genel Komutanı, Hatay'da

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bölgedeki birlikleri denetlemek için geldiği Hatay'da, Vali Erdal Ata’yı makamında ziyaret etti. Bölgedeki birlikleri denetlemek için Hatay’a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e...

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bölgedeki birlikleri denetlemek için geldiği Hatay'da, Vali Erdal Ata’yı makamında ziyaret etti. Bölgedeki birlikleri denetlemek için Hatay’a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e ziyaretinde, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Asayiş Daire Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin eşlik etti. Valilik şeref defterini imzalayan Orgeneral Çetin, daha sonra Vali Ata’nın makamına geçti. Orgeneral Çetin ve Vali Ata, bölgedeki gelişmeler ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

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