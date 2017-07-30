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(Görüntülü Haber) Jandarma eri, kaza yerindeki bayrağı öpüp ağaca astı

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın İlçesi'nde 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza yerinde inceleme yapan bir jandarma eri, otomobilden düştüğü tahmin edilen Türk Bayrağı'nı yerden alıp öptükten sonra ağaca...

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın İlçesi'nde 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza yerinde inceleme yapan bir jandarma eri, otomobilden düştüğü tahmin edilen Türk Bayrağı'nı yerden alıp öptükten sonra ağaca astı.

Kaza, öğleden sonra ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Suluyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 46 KT 647 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü ile yanında bulunan 2 kişi hurdaya dönen otomobilde sıkışarak yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra çeşitli hastanelerde tedavi altına aldı.

BAYRAĞI ASKER ALDI

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan jandarma, yerde otomobilden düştüğü tahmin edilen bir Türk bayrağı fark etti. Jandarma eri, yerden alıp öptüğü bayrağı ağaca astı.

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