(Görüntülü Haber) Jak Levi cinayetinin 3'üncü şüphelisi Hopa’da yakalandı

HOPA (Artvin), () - İSTANBUL Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 72 yaşındaki Yahudi işadamı Jak Levi cinayetinin son şüphelisi 41 yaşındaki Paala Jıkia, Hopa'dan tekneyle Gürcistan’a kaçmak isterken jandarma ekiplerince yakalandı. Gürcistan uyruklu olan olayın şüphelisi Paala Jıkia’nın, daha önce Trabzon'da yakalanan 2 Gürcü şüpheli gibi ülkesine geçmek isteyebileceğini dikkate alan Hopa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarp Sınır Kapısı ve ilçe genelinde önlem aldı. Bu sırada gelen bir istihbaratı değerlendiren jandarma, şüpheli Paala Jıkia’yı, Kemalpaşa Beldesi Balıkçı Barınağı’nda kiraladığı kayıkla Gürcistan’a geçmek isterken yakaladı. Gözaltına alınan Paala Jıkia, İstanbul’a gönderildi. DİĞER 2 ŞÜPHELİ OTOBÜSTE YAKALANDI Kadıköy, Caddebostan, Çamfıstığı Sokak'ta yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülen Yahudi işadamı Jak Levi'nin cinayet şüphelilerinden Shalva Tchurgulashvılı ile eşi Ekatarina Vardanıdze, 16 Ocak tarihinde gece saat 01.00 sıralarında Trabzon’un Akyazı mevkisinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde durdurulan İstanbul– Tiflis yolcu otobüsünde yakalanmıştı. Gürcü çiftin üzerinde ve valizlerinde yapılan aramalarda öldürülen Yahudi işadamına ait eşyalar, 2.60 gram eroin, 2 matkap, tornavida, 2 bin 300 euro ve 6 bin 600 lira ele geçirilmişti.