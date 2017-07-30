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(Görüntülü Haber) İznik çöplüğündeki yangın devam ediyor

BURSA’nın İznik İlçesi şehir çöplüğünde 3 gün önce başlayan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. İznik-Hisardere yolu üzerinde bulan çöplükte geçen Perşembe günü başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle...

BURSA’nın İznik İlçesi şehir çöplüğünde 3 gün önce başlayan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. İznik-Hisardere yolu üzerinde bulan çöplükte geçen Perşembe günü başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle genişledi. Bursa, Yalova, Yenişehir, Orhangazi, Boyalıca ve Elbeyli’den gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından yayılan dumanlar çöplüğe yakın mahallelerde oturanları rahatsız ediyor. İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki vahşi depolama alanındaki yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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