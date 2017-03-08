(Görüntülü Haber) İzmit'te yürümek isteyen kadınlar gözaltına alındı

Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi. Polis, izinsiz yürüdükleri gerekçesiyle 35 kadını gözaltına aldı. İzmit'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kocaeli Kadın Platformu'nun çağrısıyla kadınlar, Yürüyüş Yolu'nda bir araya geldi. Kadınlar, 'Hayır' ve 'Kadına şiddete hayır' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, izin alınmadığı gerekçesiyle Yürüyüş Yolu'nda yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirdi. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulundu, 35 kadın ile onlara destek olan 4 kişiyi gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.