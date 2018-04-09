(Görüntülü Haber) İzmit'te TEM yolunda zincirleme kaza (1)

İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, TEM yolu Gültepe mevkisinde, 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, TEM yolu Gültepe mevkisinde, 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.