(Görüntülü Haber) İzmit'te otobüs TIR'a çarptı: 2 yaralı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, yolcu otobüsünün önündeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolu Korutepe Tüneli girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hacı Özçelik yönetimindeki, Star Diyarbakır firmasına ait 06 DZ 2008 plakalı yolcu otobüsü, önündeki Turgay Kabak'ın kullandığı 50 DU 980 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü Hacı Özçelik ile otobüste bulunan yolculardan Hüseyin Batuhan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralılara müdahale etti. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yolcular kaza nedeniyle büyük korku yaşadı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.