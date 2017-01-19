(Görüntülü Haber) İzmit'te FETÖ soruşturmasında 7 kişi adliyeye sevk edildi
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden alınan polis ve yakınlarının bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet...
19 Ocak 2017 Perşembe 13:17
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden alınan polis ve yakınlarının bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri görevden alınan polisler ile yakınlarını gözaltına aldı. 3'ü kadın 7 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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