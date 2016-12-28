Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te yaklaşık 100 polisin katılımıyla kafelerde denetim yapıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde İzmit'te uygulama yaptı. Yaklaşık 100 polisin katıldığı asayiş uygulamasında alışveriş merkezleriyle işlek caddeler üzerindeki kafelerde inceleme yapıldı. Narkotik köpeği 'Millow'un da kullandığı uygulamada, yaklaşık 400 kişinin kimlikleri sorgulandı, üstleri arandı. Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı. Sigara yasağını ihlal eden işyerleri hakkında ise tutanak tutuldu.
(Görüntülü Haber) İzmit'te 100 polisle kafelerde asayiş uygulaması
Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te yaklaşık 100 polisin katılımıyla kafelerde denetim yapıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde İzmit'te uygulama...
28 Aralık 2016 Çarşamba 22:57
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