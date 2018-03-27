(Görüntülü Haber) İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2’si kamu görevlisi 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 79 kilo esrar, 13 kilo bonzai, 1810 uyuşturucu hap, 55 gram uyuşturucu hap tozu, 974 gram kokain, 5 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Muğla, Kayseri, Gaziantep ve Manisa’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlara 272 polis katılırken, 5 narkotik dedektör köpeği, 1 helikopter ve 2 drone kullanıldı.



Operasyon kapsamında, 2’si halen kamu görevlisi olarak çalışan 22 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 79 kilo esrar, 13 kilo bonzai, 1810 uyuşturucu hap, 55 gram uyuşturucu hap tozu, 974 gram kokain, 5 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

