(Görüntülü Haber) İzmir'e esrar sokmak isteyen 2 kişi yakalandı

DOĞU illerinden temin ettikleri esrarı İzmir'e getirip kentte satmak istedikleri iddia edilen 2 kişi, Bornova İlçesi'nde polis tarafından oluşturulan kontrol noktasında yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 24 kilo esrar ele geçirildi. İzmir Emniyeti Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.S.'nin (25) doğu illerinden temin ettiği uyuşturucuyu İzmir'e getirip satacağı yönünde bilgi alınca çalışma başlattı. V.S.'nin kente geleceği otomobilin plakasını belirleyen polis, Bornova'da kontrol noktası oluşturdu. Burada otomobili durduran polis, özel eğitimli narkotik köpeği ile araçta arama yaptı. Aramalarda toplam 24 kilo esrar ele geçirildi. Otomobildeki V.S. ile M.K. (33) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.