İzmir'de adliye binası yakınlarındaki patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi
(Görüntülü Haber) İzmir'de patlama
İzmir'de adliye binası yakınlarındaki patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi
05 Ocak 2017 Perşembe 16:28
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