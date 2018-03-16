(Görüntülü Haber) İzmir'de nevruz öncesi ikinci operasyon: 36 gözaltı
İZMİR'de polisin nevruz öncesi dün düzenlediği operasyonun devamında bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla 36 şüpheli daha gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri...
16 Mart 2018 Cuma 10:11
İZMİR'de polisin nevruz öncesi dün düzenlediği operasyonun devamında bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla 36 şüpheli daha gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Mit Bölge Başkanlığı ekipleri, nevruz öncesi dün gerçekleştirilen ve 61 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun devamı olarak bu sabah ikinci bir operasyon yaptı. Kent merkezi ile Seferihisar, Menemen, Bergama, Dikili, Aliağa ve Çeşme ilçelerinde eş zamanlı yapılan baskılarda, PKK/KCK üyesi oldukları öne sürülen 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, bunlara ait çok sayıda mermi, terör örgütünü simgeleyen malzemeler, dijital ve yazılı dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 9 şüphelinin arandığı belirtildi.
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