(Görüntülü Haber) İzmir'de 'Huzur, Güven 6' denetimi

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa yaptığı 'Türkiye Güven Huzur 6' adı verilen genel asayiş denetimine İzmir'de Toplam 819 polis ile 7 narkotik köpeği; havadan, karadan ve denizden destek verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa düzenledikleri 'Türkiye Güven Huzur 6' denetimleri, İzmir'in de tüm ilçelerinde yapıldı. Denetimlere toplam 819 polis, 1 helikopter, 5 polis botu, 10 sahil güvenlik botu ve 7 narkotik köpeği katıldı. Görevliler çexitli noktalarda kimlik sorgulaması yaparken, durdurulan araç sürücülerine alkol muayenesi yapıldı. İzmir genelinde 54 noktada yapılan denetim ve aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, haklarında yakalama kararı bulunan 36 kişi de gözaltına alındı. Eğlence yerleri ve trafikte yapılan denetimlerde ise, toplam 90 bin TL para cezası kesildi. Denetimler geç saatlere kadar sürdü.