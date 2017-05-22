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(Görüntülü Haber) İzmir'de eroin operasyonu

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kilo 24 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin doğu...

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kilo 24 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin doğu illerinden getirdiği uyuşturucu maddeyi Bornova'daki bir evde sakladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik takip sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 kilo 24 gram eroin, 2 hassas terazi ele geçirildi. Evde gözaltına alınan ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen K.B. (56) ile S.B. (26) tutuklandı.

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