(Görüntülü Haber) İzmir'de eroin operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin doğu illerinden getirdiği uyuşturucu maddeyi Bornova'daki bir evde sakladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik takip sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 kilo 24 gram eroin, 2 hassas terazi ele geçirildi. Evde gözaltına alınan ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen K.B. (56) ile S.B. (26) tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin doğu illerinden getirdiği uyuşturucu maddeyi Bornova'daki bir evde sakladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik takip sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 kilo 24 gram eroin, 2 hassas terazi ele geçirildi. Evde gözaltına alınan ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen K.B. (56) ile S.B. (26) tutuklandı.