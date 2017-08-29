Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterenlere yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. İstihbarat ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda 3'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
(Görüntülü Haber)İzmir'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet...
29 Ağustos 2017 Salı 09:59
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.