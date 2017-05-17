(Görüntülü Haber) İzmir'de büyük hintkeneviri operasyonu

Kadir ÖZEN / İZMİR, () Nif Dağı eteklerinde 47 bin 463 kök hintkeneviri ele geçildi İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi'ndeki Nif Dağı'nın eteklerinde, komando birliklerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, 47 bin 463 kök hintkeneviri ele geçirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasadışı ekim ile mücadele kapsamında dev bir operasyona imza attı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ile Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün (salı), yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kemalpaşa'nın Nif Dağı eteklerinde belirlenen 4 ayrı bölgeye, narkotik köpeklerinden de yararlanılarak eş zamanlı operasyon yaptı. Büyüklüğü 5-15 santimetre arasında değişen 47 bin 463 kök hintkeneviri ele geçirildi. Ele geçirilen hitkenevirleri sökülerek imha edilirken, şüpheli H.C. gözaltına alındı. Şüphelinin at ile bölgeye ulaştığı, çevredeki taşların arasına ekim için kullandığı araç ve gereci gizlediği ortaya çıktı. Jandarma yetkilileri, şimdiye kadar kentte en fazla 25 bin kök hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti. Bu operasyonda ele geçirilen 47 bin 463 kökün en yüksek miktar olduğunu kaydetti. Ele geçirilen hintkenevirlerinden yaklaşık 2 bin 500 kilo esrar imal edilebileceği vurgulandı.