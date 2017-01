(Görüntülü Haber) İzmir'de adliyeye PKK saldırısı: 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti (4)

Taylan YILIDIRIM- Tufan HAMARAT- Timur TARLIĞ- Ergin KARATAŞ- Onur ATIŞ/İZMİR, () - BAYRAKLI'daki İzmir Adliyesi'ne dün mesai çıkışına yakın PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can şehit oldu, 3'ü polis 6 kişi yaralandı, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 terörist ölü ele geçirildi. Hakim ve savcılara ayrılan otoparkta görev yaparken şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in, bombalı aracı fark edip mermisi bitene kadar çatışması, PKK'lı teröristlerin bombalı aracı adliye girişinde infilak ettirip roketatar ve el bombalarıyla yapmayı planladığı korkunç katliamı önledi. Bugün saat 16.10'da, Bayraklı İlçesi İslam Kerimov Caddesi'nden İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin'in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden biri, elindeki düzenekle, LPG'li olduğu belirtilen geldikleri araçtaki bombayı infilak ettirdi. Aracın LPG tankının da havaya uçtuğu patlamanın sesi, Bayraklı ve Bornova ilçeleri başta olmak üzere İzmir'in büyük bölümünde duyulurken, parçalanan araçla çevresindeki araçlar yanmaya başladı. Yaralananlar kanlar içinde yere yığılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler Timi'nde görevli polis Fethi Sekin, teröristlerle mermisi bitine kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, kendisi de şehit oldu. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Bu terörist ile çatışma adliye çevresinde görevli olan diğer polislerle teröristler arasında bir süre devam etti. İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü. Çatışma sırasında İzmir Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Musa Can da vurularak yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan, aralarında polislerin de bulunduğu 6 kişi ise Ege Üniversitesi Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinin 100 metre ilerisinde bulunan ve bomba yüklü olduğundan şüphelenilen bir araç da polis tarafından kontrollü patlatıldı. ADLİYEDE GİRİŞ ÇIKIŞA KAPATILDI Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma devam ederken Adliye binası giriş ve çıkışlara kapatıldı. Adliye binası içinde çatışma çıktığı yönündeki bilgi polisi alarma geçirdi. Adliye binasına A kapısından çok sayıda polis girdi. Kapı önünde bulunan adliye çalışanları büyük korku içinde dışarıya çıktı. Görgü tanıkları, bina içinde çatışma olmadığını ve şüpheli bir kişinin bulunduğunu ileri sürdü. Yapılan aramada bir olumsuzluğa rastlanmadı. Güvenlik güçleri çevrede kuş uçurtmazken, bazı görgü tanıkları teröristlerin 3 kişi olduğunu, birinin Çiğli yönüne kaçtığını söyledi. Polis bu bölge başta olmak üzere İzmir'in dört bir yanında yoğun kontrol başlattı. VALİ AYYILDIZ: PKK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, çatışmada iki adet kalaşnikof tüfek, bir RPG-7 roketatar, buna ait 8 fişek ve 8 el bombası ele geçirildiğini belirterek şunları söyledi: "Bu hadisenin içimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve cefakar, vefakar, şehit olmayı göze alarak bunu atlatan emniyet güçlerinin sayesinde olmuştur. Tedavi gören polis memurlarımız var. Onlar da tedavi altındalar. İnşallah kısa zamanda ayağa kalkarlar. Allah razı olsun onlardan. Bu hadise içimizi yakmıştır. Doğru bilgiyi yeri geldiğinde sizlere aktaracağız. Terörün ve teröristlerin bu ülkeye verecekleri zararları en aza indirme anlamında bu sağduyulu davranışta bulunacağınızı düşünüyoruz. Bilgilendirme noktasında bize ulaşan her bilgiyi paylaşacağız. Bir araç daha tespit edildi o da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Bu teröristlere ait olduğu değerlendirilerek patlatıldı. Tehlike bertaraf edildi. Bu anlamdaki tüm camiamıza milletimize başsağlığı diliyorum. Eylemin yapılış biçimi, kişilerin kimlik tespitlerine bakıldığında eylemi yapanların PKK olacağı şu ana kadar değerlendiriliyor. Biz daha önce başsavcı, emniyet müdürü güvenlik değerlendirmelerinde bulunduk. Her türlü tedbir alınıyor, şüpheli davranacak, içeri girecekler noktasında da tedbir alındı. Burada yoldan mı geçiyorlar içeri mi girecekler net bilgi yok. Böyle bir olayın olması noktasında bir polis memuru ve mübaşir (zabıt katibi) kardeşimiz şehit oldu. Teröristler kaçıyor, çatışma çıkıyor, aracı patlatıyorlar. Polis olan şehidimiz çatışmada karşılık veriyor, bu sırada oluyor. Tüm imkanlar ve ihtimaller değerlendiriliyor. Başka bir yerde eylem olabilme ihtimaline karşı teyakkuz halindeyiz. İki terörist ölü ele geçirildi. Şu anda 6-7 yaralımız var." İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru da 1 başsavcı vekili ve 3 savcının olayı soruşturduğunu söyledi. Teröristlerin adliyenin içine girip daha büyük bir katliam planladıklarını düşündüklerini değerlendirdiklerini belirtti. ŞEHİT POLİS MEMURU 2014 YILINDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ İzmir'de adliye önündeki patlamada teröristlerle son mermisine kadar çatışmaya giren ve şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin, 2014 yılında da ölümden dönmüştü. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli polis memuru Fethi Sekin, caddeden karşı tarafa geçmek için hamle yapmış, bu sırada, bir duruşma için adliyeye gelen 16 DO 044 plakalı otomobilin sürücüsü, tek yön olan yolda manevra yapınca, karşıya geçmeye çalışan Sekin'e çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup takla atan trafik polisi Sekin, sevk edilen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazadan dolayı belinde ve sırtında zedelenmeler meydana gelen Sekin'e 5 gün 'iş göremez' raporu verilmiş, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansımıştı.