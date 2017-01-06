(Görüntülü Haber) İzmir'de adliyeye PKK saldırısı: 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti (15)

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM HASTANEDEKİ YARALILARI ZİYARET ETTİ Başbakan Binali Yıldırım, Bayraklı Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, ziyaret esnasında yaralılarla ilgili bilgi alırken, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'da Yıldırım'a eşlik etti. Yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrılan Başbakan Binali Yıldırım, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek saldırıyla ilgili bilgi aldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde 40 dakika kalan Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra İzmir'den ayrıldı.
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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM HASTANEDEKİ YARALILARI ZİYARET ETTİ Başbakan Binali Yıldırım, Bayraklı Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan vatandaşları hastanede...
06 Ocak 2017 Cuma 08:30
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