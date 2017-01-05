OLAY YERİ İNCELEMESİ TAMAMLANDI İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerin saldırısından sonra polisin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Hasar gören araçlar ile teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği araç çekicilerle olay yerinden kaldırıldı, cadde trafiğe açıldı. İZMİR, ()
(Görüntülü Haber) İzmir'de adliyeye PKK saldırısı: 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti (11)
OLAY YERİ İNCELEMESİ TAMAMLANDI İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerin saldırısından sonra polisin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Hasar gören araçlar...
05 Ocak 2017 Perşembe 22:55
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