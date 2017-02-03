(Görüntülü Haber) İzmir'de 270 sanıklı FETÖ davasının görülmesine devam edildi

Taylan YILDIRIM - Yasin TİNBEK / İZMİR "Devlet tutuklamakta haklı, artık sapla saman ayrılsın" İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından haklarında dava açılan 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık NATO Kara Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, savunmasını yaptı. Ergenekon Davası'nın çökmese bugün ondan yargılanıyor olacağını, ama şimdi FETÖ üyeliğinden yargılandığını, bunun çelişki olduğunu söyleyen Salih Sevil, "Devlete o zaman bir saldırı oldu. Listede bulunanların tutuklanmasını doğru buluyorum. Ama aradan 6 ay geçti sapla samanın ayrılması lazım. 5 yıl önce FETÖ'yü bitirmeye çalışan Ergenekoncu olmadığım gibi bugün de isminin karşısına devam yazdığı için FETÖ'cü değilim" dedi. FETÖ/PDY'nin İzmir'deki darbe teşebbüsünden sonda 1300 sayfalık iddianamenin İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinden sonra 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edildi. Yoklamayla başlayan duruşmada, tutuklu sanıklardan NATO Kara Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil savunmasını yaptı. Savunmasına polis ve savcılıkta üç ifade verdiği bilgiseyle başlayan Salih Sevil, örgüte dahlinin olmadığını, darbeci FETÖ'cülerle temas ile irtibatının bulunmadığını söyledi. "ERGENEKON ÇÖKMESE BUGÜN YARGILANIYOR OLACAKTIM" Geçmişte, FETÖ'yü bitirme çalışması olduğu öne sürülen toplantılara Erzincan'da katıldığını anlatan Salih Sevil, "Ergenekon Davası çökmesi bugün yargılanıyor olacaktım. O zaman bu toplantılara kimlerini katıldığı savcılığa soruldu. Ben de kendi ismini katılanlar arasında gösterip savcılığa gönderdim. 5 yıl önce FETÖ'yü bitirmek için Ergenekoncu olarak yargılanan ben, ismimin karşısında 'devam' yazdığı için FETÖ'cü olarak 7 aydır tutukluyum, hücrede bulunuyorum. Karşınızda olmak ne yaman çelişki" dedi. NATO'YA BİLGİ VERMEK İÇİN İZMİR'E GELDİM Darbe teşebbüsünün olduğu 15 Temmuz günü Bodrum'da tatile olduğunu söyleyen Salih Sevil, ancak yaşanan olaylardan sonra kendisinden NATO üyesi ülkeler nezdinde yabancı olan üst komutanlarından bilgi isteneceği için İzmir'e geldiğini anlattı. NATO görevinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile bir bağının olmadığını da ileri süren Salih Sevil, görev yaptığı komutanlığın işleyişi hakkında bilgi verip, "Bir faaliyetin icra edilmesi için 28 ülkenin hepsinin onayı olması lazım. Karargah İzmir'de ama TSK ile hiçbir bağı yoktur. TSK'nın emir ve komuta zinciri içerisinde değildim. Sadece sicil olarak Genelkurmay ikinci başkanına bağlıydım. Amirim yabancı, personel yabancı, emrimde birliğim yok. 2012 yılından beri de tabancam Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, emanette duruyor. Darbe girişiminde olmam madden imkansız" diye konuştu. İSMİM RIZAM DIŞINDA YAZILMIŞ NATO karargahına görüntülü sistemde brifing vermeye hazırlandığı sırada gözaltına alındığını aktaran Salih Sevil, "Bu brifingten sonra tatilime devam edecektim. Bana yüklenen 6 suçlamanın sadece birisi somuttur. O da darbecilerin hazırladığı listede isminin karşısına 'devam' yazılmasıdır. Diğerleri soyut suçlamalardır. Benim için fiili bir eylem yazılmamış. Birileri benim iradem dışında devam yazmış. Darbeye dahlim yok. Listenin hazırlanmasına dahlim yok. İsmim rızam dışında yazılmış. Örgütün böyle bir iradesi olsa bile bu beni ilgilendirmez. Sevilen birisiyim. Herkes benimle çalışmak ister. Bunda benim suçum yok" dedi. DARBECİLERİN HAZIRLADIĞI LİSTEDE ÇELİŞKİLERE OLDUĞUNU SÖYLEDİ Darbecilerin hazırladığı sıkıyönetim listesindeki çelişkilere dikkat çeken Salih Sevil, fertleri tanımayan, işinin ehli olmayan kişiler tarafından masa başında boş kadroları doldurmak için yazıldığını ileri sürdü. Bazı örneklerde veren Salih Sevil şöyle devam etti: "Mesela 65 yaşında olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin, yaş haddinden emekli olacağını bilmeden karşısına devam yazmışlar. 3'üncü Ordu Komutanı'nın karşısına da devam yazıyordu. Balyoz'dan yatmış, Tunceli'deki 4'üncü Komando Tugay Komutanı olan aynı zamanda sıkıyönetim komutanı olarak listeye yazılmış asker de şimdi Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli. Benim gibi NATO'da görevli 7 generalin de karşısına 'devam' yazılmış. Listede devam yazan 31 general ve amiral halen aktif görevde. Biri tümgeneral yapıldı. 6 tuğgeneralin görev süresi uzatıldı. Hava kuvvetlerine bağlı 13 muharip üssün komutanına devam yazmışlar. Bunlar örgütün adamı olsa, tüm TSK'nın ayağa kalkması lazım. Fertleri tanımayan, işinin ehli olmayan kişiler, masa başında boş kadroları doldurmak için yazılmış imajı veriyor." Salih Sevil, NATO'da görevli 7 generalin de karşısına devam yazıldığını, kendisinin tutuklanmasının tek nedeninin ise karargahının İzmir'de bulunması olduğu savundu. "ONLAR EN AĞIR CEZAYI ALSIN" Listedeki 189 kişiden 55'inin şu anda emekli yada göreve devam ettiğini de vurgulayan Salih Sevil, "Ben TBMM'ye bomba atacak, ruhunu kiraya vermiş adamları kast etmiyorum. Onlar en ağır cezayı alsınlar. Ben meslek hayatımda bir kez dahi ikaz almadım. Tutuklandığımda da sapla saman ayrılır, çıkarız diye düşündüm. 7 aydır tutukluyum. Devlete saldırı oldu. Devletin bu listedeki kişileri tutuklaması doğru bir hareket. Ama artık sapla samanı karıştırmamak lazım. Aylardır karşınıza çıkmak içini hazırlanıyorum. Devlete isyan etmeyeceğim. Bu devlet bizim. Devlet başım üstüne. Ama ben FETÖ'cü olmayacağım" dedi. Salih Sevil, savunmasının sonunda da, "5 yıl önce FETÖ'yü bitirmeye çalışan Ergenekoncu olmadığım gibi bugün de isminin karşısına devam yazdığı için FETÖ'cü değilim" diye konuştu. Salih Sevil'den sonra söz alan Avukatı Tahsin Soner de, "Emrinde bir tek kişi var ve o da emir subayı. Bu kişi darbeye teşebbüs etmek, hükümeti devirmek, Cumhurbaşkanına suikastla suçlanıyor. NATO'da sistem vardır. Görüntülü telefon görüşmesiyle brifing verilir. Eğer benim müvekkilim İzmir'e gelmesiydi, 'Ben izindeyim' deyip pasaportuyla tatili çıksaydı belki serbest kalacaktı belki de üst rütbeye atanacaktı" dedi. DAVANIN GEÇMİŞİ FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri olan ve 'lojistik üs' olarak kullanıldığı belirtilen İzmir'de, 15 Temmuz'un ardından 801 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından, tanık ve şüpheli ifadelerinin ardından, 270 kişi hakkında kamu davası açıldı. 53 şüphelinin dosyaları ayrılırken, 481 şüpheli hakkında ise ek kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi. 1300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. yargılamanın, bir numaralı sanığı FETÖ/PDY'nin lideri Fethullah Gülen oldu. Aralarında Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in de bulunduğu 270 sanık, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim önüne çıktı. Davadaki sanıklar arasında, 15 Temmuz öncesi NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı olan Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı olan Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı olan Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olan Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı olan Tuğamiral Süleyman Manka, Amfibi Okullar Komutanı olan Tuğamiral Erdal Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkan Yardımcısı olan Tuğgeneral Hakan Eser, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tuğgeneral Veyis Savaş ve Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı olan Tuğgeneral Ersal Ölmez de yeraldı.