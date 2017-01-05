(Görüntülü Haber) İZMİR ADLİYESİNE SALDIRI: 2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇTİ, 1 POLİS, 1 MÜBAŞİR ŞEHİT (3)

İzmir Adliyesi'ne teröristlerin akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir mübaşir şehit oldu. Saldırıda yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırılan 11 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtilirken bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Saldırıyı yapan 3 teröristten 2'si olay yerindeki çatışmada ölü ele geçirilirken, 1 terörist kaçtı. Teröristlere ait 1 Kalaşnikof, RPG7 roketatar ve 8 el bombası ele geçti. Çiğli yönüne kaçtığı belirlenen siyah montlu ve beyaz bereli, 1.70 boylarındaki teröristin yakalanması için bu bölgede operasyonlar yoğunlaştırıldı. İZMİR VALİSİ AYYILDIZ: EYLEMİ YAPANLARIN PKK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR İZMİR Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili "Teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Eyleme ve kişilerin kimliklerine bakıldığında, eylemi yapanların PKK olduğu değerlendiriliyor" dedi. İzmir Valisi Ayyıldız, İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen ve 1 polis ile 1 adliye çalışanının şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Teröristlerin kendilerini durdurmak isteyen polisle girdiği çatışma sırasında bombalı aracı patlattığını belirten Vali Ayyıldız, "Bayraklı Adliyesi önünde bir araç geçerken, polis noktasında durdurulmasının istenmesi sonucu çatışma çıktı. Teröristler çatışma esnasında bombalı aracı patlattılar. Maalesef çıkan çatışma sonucu 1 polis memurumuzla bir adliye memuru şehit oldu. 5 yaralı var. Yaralılar tedavi görüyor" diye konuştu. "2 KALEŞNİKOF, 8 EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ" Teröristlerin kimliğine ve terör eylemine bakıldığında, saldırıya ilişkin okların PKK'yı gösterdiğini belirten İzmir Valisi Ayyıldız, "Menfur ve hain saldırıyı, emniyet güçlerimizin dikkati ve çabaları sonucu, çok az bir zayiatla ama içimizi yakan şekilde atlattık. Hepimize geçmiş olsun. Teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında da 2 adet kaleşnikof tüfek ve 8 el bombası ele geçirildi. Eyleme ve kişilerin kimliklerine bakıldığında, eylemi yapanların PKK olduğu değerlendiriliyor" dedi. İZMİR' DE ÇATIŞMA ANLARI VATANDAŞ KAMERASINDA Bayraklı Adliyesine bombalı araçla saldırının ardından kaçmaya çalışan teröristlerle polis arasında uzun süren çatışma yaşandı. 2 teröristin öldürüldüğü çatışma anlarını bölgedeki vatandaşlar cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.