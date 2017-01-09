(Görüntülü Haber) İtfaiye kara saplandı, 6 konaklama çadırı kül oldu

BOLU'nun Mengen İlçesi'ne bağlı Bürnük Köyü'ndeki Şirinyazı Göleti kenarındaki konaklama çadırlarında yangın çıktı. Kara saplanan itfaiye araçları yangına müdahalede gecikince 6 çadır kül oldu. Yangın, dün saat 22.00 sıralarında çıktı. Ali İhsan Gülsoy tarafından işletilen butik otelin yanında bulunan otantik tarzdaki 10 konaklama çadırından birinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar itfaiyeye haber verdi. İlçe merkezinden çıkan itfaiye araçları, 16 kilometre uzaklıktaki gölete 1 kilometre kala kara saplandı. Yaklaşık 70 santim kar bulunan bölgede rampadan çıkamayan itfaiye araçlarına iş makineleriyle müdahale edildi. Bu sırada büyüyen yangın, diğer çadırlara da sıçradı. Çalışanlar, yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı. Jandarmalar da henüz yanmaya başlayan çadırların içine küreklerle kar atarak alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen Mengen Belediye Başkanı Turan Bulut, çalışmaları yönlendirdi. İş makineleriyle çekilerek rampadan çıkarılan itfaiye araçları, 6'ncı çadır yanarken yangın yerine ulaştı. Ekipler, çadırdan yükselen alevleri söndürürken, yanan diğer 5 çadırda da soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında çadırlardan sadece birinde tatilci bulunduğu, onun da tahliye edildiği belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.