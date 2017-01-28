Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da çaldıkları otomobille 5 iş yerinden elektronik eşya ve sigara ile ihtiyaç sahiplerine yardım yapan bir dernekten de zeytin yağı ve bal çalan 6 şüpheli polis tarafından yakalandı. Konya Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 gün içerisinde Selçuklu, Meram ile Karatay İlçesi'nde 5 işyeri ve 1 evden elekronik eşya ve sigara ile ihtiyaç sahiplerine yardım yapan bir dernekten 27 kilo zeytin yağı ve 8 kilo da bal çalınmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 30 bin lira değerinde elektronik malzeme çalan kişileri belirlemek için işyerlerinin güvenlik kamerası kayıt görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarından hırsızlıkta kullanılan otomobilin de çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin de daha önceden hırsızlık suçlarından sabıkası bulunan Abdülkerim U.(21), ağabeyi Hüseyin U.(27), Metin Ö.(34), kardeşi Hamza Ö. (31) ve Burak T. (21) olduğunu belirledi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri de Yılmaz A.'ya sattığını tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis ekipleri, dün evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Polistesi sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber)İşyerlerinden elektronik eşya, dernekten yağ ve bal çalmışlar
Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da çaldıkları otomobille 5 iş yerinden elektronik eşya ve sigara ile ihtiyaç sahiplerine yardım yapan bir dernekten de zeytin yağı ve bal çalan 6 şüpheli polis tarafından yakalandı. Konya Emniyet Asayiş...
28 Ocak 2017 Cumartesi 16:03
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