(Görüntülü Haber) İşyerlerinde kaçak cep telefonu ele geçirilen 4 Suriyeliye gözaltı
KAYSERİ'de, cep telefonu kaçakçılığı ve telefon klonlaması yaptıkları iddiasıyla 4 Suriyeli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri merkez Melikgazi ilçesine bağlı Küçükmustafa...
06 Ocak 2018 Cumartesi 16:34
KAYSERİ'de, cep telefonu kaçakçılığı ve telefon klonlaması yaptıkları iddiasıyla 4 Suriyeli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri merkez Melikgazi ilçesine bağlı Küçükmustafa Mahallesi'nde Suriye uyruklu kişilerin işlettiği 4 ayrı cep telefonu dükkanına yapılan baskında 77 kaçak cep telefonu, 18 klonlama cihazı, klonlamada kullanılan 5 bilgisayarı ele geçirildi. Suriye uyruklu B.E., A E., M.A., ve H.N. gözaltına alındı. Sorgulanan Suriyeliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.