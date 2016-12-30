Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde, nalbur 30 yaşındaki Ümit Güler, işyerinin deposunda bıçakla öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Güler'e ait otomobilin de çalındığını tespit etti. İdris Güler, bugün öğlen saatlerinde, Havuzlar Mahallesi, İsmetpaşa Bulvarı üzerinde nalbur dükkanı işleten Ümit Güler'i ziyarete gitti. Oğlunu işyeri içerisinde göremeyince depoya bakan İdris Güler, oğlunu kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ümit Güler'in bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Ümit Güler'in otomobilinin de çalındığı tespit edildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ümit Güler'in cesedi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
(Görüntülü Haber) İşyerinin deposunda bıçakla öldürüldü
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde, nalbur 30 yaşındaki Ümit Güler, işyerinin deposunda bıçakla öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Güler'e ait otomobilin de çalındığını...
30 Aralık 2016 Cuma 16:16
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