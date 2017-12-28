Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar dolara yükseldi
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar...
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü, 30’dan fazla yaralı
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü,...
WhatsApp yeni yıldan itibaren bazı eski telefonlarda çalışmayacak
WhatsApp eski telefonlarda çalışmayacak... İşte...
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör eylemi
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör...

(Görüntülü Haber) İşyerinden hırsızlık kamerada

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, bir işyeri kepengini zorlayıp kaldıran iki hırsız, 1000 TL değerindeki triko malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay,...

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, bir işyeri kepengini zorlayıp kaldıran iki hırsız, 1000 TL değerindeki triko malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay, geçen pazar günü Şahinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Triko ürünleri satan bir mağaza önüne gelen iki şüpheli, kepengi zorlayarak kaldırıp, altından parça parça eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Döndüğü iş yerinde kepengin zorlanarak hırsızlık yapıldığını fark eden işyeri sahibinin ihbarda bulunmasıyla harekete geçen Hırsızlık Büro polisleri, kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların bin liralık malzemesini çaldığını anlatan iş yeri sahibi Hanifi Tozluoğlu, "Pazar günü gündüz saatlerinde kameraların altında dükkanımızı soyuyorlar. Bin liralık zararımız var. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,