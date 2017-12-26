(Görüntülü Haber) İşyerinden bilgisayar çaldılar

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN,() Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde, bir iş yerine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler para ve bilgisayar çaldı. Asfalt Mahallesi?nde büro olarak kullanılan iş yerine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içeride bulunan masa üstü bilgisayarı ve kasada bulunan bir miktar parayı çaldı. Sabah iş yeri sahibi Hasan Hüseyin Ulubey'ın hırsızlığı fark etmesiyle durum polise bildirdi. Polislerin yaptığı incelemede, para ve bilgisayarı çalarak kaçan hırsızlık şüphelisi veya şüphelilerinin bulunması için çalışma başlatıldı.