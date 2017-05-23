Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da su tesisatçısı 40 yaşındaki Uğur İpek, göğsünün ağrıdığını belirttikten sonra geçtiği işyerinde ölü bulundu. Olay, merkez Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Su tesisatçısı Uğur İpek, öğle saatlerinde arkadaşları ile kahvehanede otururken göğsünün ağırdığını belirttikten sonra işyerine geçti. Mesai bitiminin ardından eve gitmeyen, telefonlara da cevap vermeyen İpek'in yakınları, dükkana geldi. İçeri giren yakınları ve çevre esnaf, işyerinin arka bölümündeki dinlenme odasında Uğur İpek'i yerde hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Uğur İpek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Uğur İpek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
(Görüntülü Haber)İşyerinde ölü bulundu
Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da su tesisatçısı 40 yaşındaki Uğur İpek, göğsünün ağrıdığını belirttikten sonra geçtiği işyerinde ölü bulundu. Olay, merkez Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy...
23 Mayıs 2017 Salı 08:11
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