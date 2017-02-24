(Görüntülü Haber) İşyerinde intihar etti

ÇORUM'da 52 yaşındaki elektrikçi Halil Hızarbaş, iş yerinin tavanına bağladığı iple intihar etti. Olay Çorum’un Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi'nde meydana geldi. Elektrikçi olan Halil Hızarbaş, işyerinin deposunda kendisini astı. Hızarbaş, yakınları tarafından bulundu. İş yerine gelen sağlık ekipleri Hızarbaş’ın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Hızarbaş'ın cesedi, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.