(Görüntülü Haber) İşyeri açma hazırlığı yaparken akıma kapılıp öldü

Onur Can BULAT / POZANTI(Adana), () - ADANA'nın Pozantı İlçesi'nde, çatıda kaynak yaparken üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas eden 31 yaşındaki Ahmet Duru, akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Evli 1 çocuk babası Ahmet Duru, D-750 Karayolu kenarında oto aksesuarıyla ilgili bir işyeri açmak istedi. Bu kapsamda işyerinde hazırlık yapan Ahmet Duru, dün saat 17.00 sıralarında çatıda kaynak işiyle uğraşmaya başladı. Bu sırada işyerinin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas eden Duru, akıma kapılıp yaklaşık 4 metreden zemine düştü. Ağır yaralı halde vatandaşlar tarafından Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Duru, buradan ambulans helikopterle Adana'daki Seyhan Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Duru'nun bugün memleketi Niğde'de toprağa verilmesi bekleniyor.