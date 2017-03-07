Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları Antalya'da bir araya geldi
Türk, ABD ve Rusya Genelkurmay...
Hollande’dan Rusya uyarısı
Hollande’dan Rusya uyarısı
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...

(Görüntülü Haber) İşyeri açma hazırlığı yaparken akıma kapılıp öldü

Onur Can BULAT / POZANTI(Adana), () - ADANA'nın Pozantı İlçesi'nde, çatıda kaynak yaparken üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas eden 31 yaşındaki Ahmet Duru, akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Evli 1 çocuk babası Ahmet...

Onur Can BULAT / POZANTI(Adana), () - ADANA'nın Pozantı İlçesi'nde, çatıda kaynak yaparken üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas eden 31 yaşındaki Ahmet Duru, akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Evli 1 çocuk babası Ahmet Duru, D-750 Karayolu kenarında oto aksesuarıyla ilgili bir işyeri açmak istedi. Bu kapsamda işyerinde hazırlık yapan Ahmet Duru, dün saat 17.00 sıralarında çatıda kaynak işiyle uğraşmaya başladı. Bu sırada işyerinin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas eden Duru, akıma kapılıp yaklaşık 4 metreden zemine düştü. Ağır yaralı halde vatandaşlar tarafından Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Duru, buradan ambulans helikopterle Adana'daki Seyhan Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Duru'nun bugün memleketi Niğde'de toprağa verilmesi bekleniyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.