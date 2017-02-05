(Görüntülü Haber) İşten eve geldi, babasının ölüsünü buldu

Bursa’da 25 yaşındaki Giray O. iş dönüşü geldiği evinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen babası 54 yaşındaki Mustafa O.'yu ölü olarak buldu. Merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi 17.Gül Sokak’ta oturan 25 yaşındaki Giray O. gece saat 03.00 sıralarında iş dönüşü geldiği evinde 54 yaşındaki babası Mustafa O.'yu hareketsiz bir şekilde yerde yatar vaziyette ağzından burnundan kan gelmiş halde görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mustafa O.'nun öldüğünü belirlediler. Polise verdiği ifadede Giray O.'nun “Annem bir süre önce vefat etti, ikimiz beraber yaşıyoruz. Babam uyuşturucu bağımlısıydı, işten eve geldiğimde yerde yatar vaziyette ağzından burnundan kan gelmiş halde buldum" dediği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa O.'nun cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılarak soruşturma başlatıldı.