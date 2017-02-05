Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Medipol Başakşehir - Galatasaray: 2 - 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
Medipol Başakşehir çeyrek finale yükseldi
PKK/KCK'nın üst düzey sorumlusu 2 terörist yakalandı
PKK/KCK'nın üst düzey sorumlusu 2...
Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Galatasaray kupaya veda etti
Galatasaray kupadan elendi
İzmir'de Şehit Fethi Sekin Parkı açıldı
Kılıçdaroğlu polis ve askerler için...

(Görüntülü Haber) İşten eve geldi, babasının ölüsünü buldu

Bursa’da 25 yaşındaki Giray O. iş dönüşü geldiği evinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen babası 54 yaşındaki Mustafa O.'yu ölü olarak buldu. Merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi 17.Gül Sokak’ta oturan...

Bursa’da 25 yaşındaki Giray O. iş dönüşü geldiği evinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen babası 54 yaşındaki Mustafa O.'yu ölü olarak buldu. Merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi 17.Gül Sokak’ta oturan 25 yaşındaki Giray O. gece saat 03.00 sıralarında iş dönüşü geldiği evinde 54 yaşındaki babası Mustafa O.'yu hareketsiz bir şekilde yerde yatar vaziyette ağzından burnundan kan gelmiş halde görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mustafa O.'nun öldüğünü belirlediler. Polise verdiği ifadede Giray O.'nun “Annem bir süre önce vefat etti, ikimiz beraber yaşıyoruz. Babam uyuşturucu bağımlısıydı, işten eve geldiğimde yerde yatar vaziyette ağzından burnundan kan gelmiş halde buldum" dediği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa O.'nun cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılarak soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.