Çağatay KENARLI - İSTANBUL Reina'ya saldıran teröristin yeni fotoğrafı ortaya çıktı
(Görüntülü Haber) İşte teröristin yeni fotoğrafı (Hareketli foto)
Çağatay KENARLI - İSTANBUL Reina'ya saldıran teröristin yeni fotoğrafı ortaya çıktı
02 Ocak 2017 Pazartesi 15:32
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