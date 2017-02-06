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(Görüntülü Haber) İstanbul polisinden terör operasyonu...

Ozan URAL / İSTANBUL İstanbul polisi, PKK terör örgütü üyelerine yönelik Maltepe, Tuzla, Sancaktepe'de bulunan 10 ayrı adrese operasyon düzenliyor. Saat 01.00'de Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden çok sayıda...

Ozan URAL / İSTANBUL İstanbul polisi, PKK terör örgütü üyelerine yönelik Maltepe, Tuzla, Sancaktepe'de bulunan 10 ayrı adrese operasyon düzenliyor. Saat 01.00'de Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden çok sayıda zırhlı araçla hareket eden ekipler, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenliyor. Özel harekat polisleri eşliğinde girilen evlerdeki aramalar sürüyor.

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