İSTANBUL,()-İSTANBUL 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt kısmında boş olan ve zaman zaman mültecilerin kaldığı belirtilen dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda saat 17.30'da çıktı. Otogarın altı kısmında boş olan ve zaman zaman mültecilerin kaldığı belirtilen dükkanda çıkan yangının bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının elektrik sobasından çıktığı değerlendirilirken itfaiye ekiplerinin yangının nedeniyle ilgili tespit çalışmaları sürüyor.
(Görüntülü Haber) İstanbul otogarda yangın
İSTANBUL,()-İSTANBUL 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt kısmında boş olan ve zaman zaman mültecilerin kaldığı belirtilen dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda...
21 Şubat 2017 Salı 21:39
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