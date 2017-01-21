(Görüntülü Haber) İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresinde silah sesleri 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar Çağatay KENARLI / İSTANBUL () - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü önünde bariyerleri aşan bir kamyonet hareketli dakikalara neden oldu. Bariyerleri aşan kamyonet ateş açılarak durdurulurken sürücü gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki olay saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan bir kamyonet uygulama noktasını geçti. Polis, araca ateş açarken kamyonet bariyere çarparak durdu. Kamyonetin sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken araçta da inceleme yapıldı. Araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.