Haber: Enver ALAS - İSTANBUL Sarıyer'de lise öğrencisi Havvanur Yalçın'ın yaralandığı go-kart faciasının kamera görüntüleri ortaya çıktı Sarıyer'deki go-kart pistinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazadra şalı aracın tekerine sıkışan lise öğrencisi Havvanur Yalçın ağır yaralanmıştı. Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Havvanur ve beraberindekilerle go-kart aracını biniyor. Pistteki tur sırasında genç kızın şalı aracın tekerine sıkışıyor. Kaza sırasında Havvanur'un boynu yana doğru düşüyor. Havvanur Yalçın'ın tedavisi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.
(Görüntülü Haber) İstanbul'daki GO - Kart faciası kamerada
Haber: Enver ALAS - İSTANBUL Sarıyer'de lise öğrencisi Havvanur Yalçın'ın yaralandığı go-kart faciasının kamera görüntüleri ortaya çıktı Sarıyer'deki go-kart pistinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazadra şalı aracın...
11 Nisan 2018 Çarşamba 15:48
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