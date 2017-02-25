(Görüntülü Haber) İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi

Murat DELİKLİTAŞ-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL İstanbul'da, 'Yeditepe Huzur' adı altında genel asayiş denetimi yapıldı. 39 ilçede çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, kişiler ve araçlar üzerinde arama yapıldı.Yaklaşık 5 bin polisin katıldığı denetimin gerçekleştirildiği noktalardan biri olan Büyükdere Caddesi Şişli Camii önünde, durdurulan araçlar içinde arama yapıldı. Sürücüler ve şüpheli görülen bazı yayalar da durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. "Yeditepe Huzur" denetiminin gece saatlerine kadar sürdürüleceği belirtildi.