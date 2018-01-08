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(Görüntülü Haber) İstanbul'da "Yeditepe huzur" denetimi

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,()-İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 36'ıncı "Yeditepe Huzur Denetimi" kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü...

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,()-İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 36'ıncı "Yeditepe Huzur Denetimi" kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetime; İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı. POLİS ARAMA YAPTI 39 ilçe, 200 noktada 5 Bin polisin katılımıyla yapılan denetim kapsamında araçlar durdurularak aramalar yapıldı. Araç içerisindeki kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan kontrol etti. Fatih'teki denetimlerde, taksinden indirilerek aranan yabancı uyruklu 1 kişinin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıktı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

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