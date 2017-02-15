Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı

(Görüntülü Haber) İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-Ozan URAL / İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel...

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-Ozan URAL / İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 06.00 sıralarında konvoy halinde hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt İncirtepe Mahallesi'ndeki 14 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekât polisleri de destek verdi. 253. sokaktaki bir apartmana gelen polisler 2 daireye baskın düzenledi. Özel harekat polisleri tarafından düzenlenen baskın sonrası şüpheliler etkisiz hale getirildi. Daha sonra içeriye giren narkotik polisleri dairelerde aramalar yaptı. Binanın dışında ise Özel Harekât polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların da olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.