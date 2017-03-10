(Görüntülü Haber) İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silah Ticareti ve Kaçakçılığına yönelik dün 17 ilçede 31 adrese yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 2'si kurusıkı toplam 9 tabanca, 634 mermi ve fişek, 25 şarjör ve çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 1 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tabanca, şarjör, mermi ve fişekler ile basın mensuplarına sergilendi.