(Görüntülü Haber) İstanbul'da öldürülen güvenlik görevlisi Sivas'ta toprağa verildi

İSTANBUL Sultangazi'de akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Müslüm A. tarafından yolda yürürken pompalı tüfekle açtığı ateşle ölen güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Akın Kendir, memleketi Sivas'ın Zara İlçesi'ne bağlı Deredam Köyü'nde toprağa verildi. Olay, 2 gün önce İstanbul Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1429'üncü Sokak'ta meydana geldi. Özel bir firmada güvenlik görevlisi Akın Kendir, evine doğru yaya olarak yürüdüğü sırada akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Müslüm A. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Kendir, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Kendir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Şüpheli Müslüm A. gözaltına alınırken, Akın Kendir'in cenazesi Gazi Cemevi'ne düzenlenen tören ardından memleketi Sivas'ın Zara İlçesi'ne bağlı Deredam Köyü'ne getirildi. CENAZESİ KIZAKLA TAŞINDI Kendir'in cenazesi köydeki cemevinde helallik alındıktan sonra mezarlığa götürüldü. Olumsuz kış şartları nedeniyle Kendir'in cenazesi bir süre traktörle daha sonra kızak yardımı ile mezarlığa götürüldü. Kendir'in cenazesi burada gözyaşları içinde toprağa verildi. Efendi-Kıymet çiftinin 5 çocuklarından en küçüğü olan Akın Kendir'in bekar olduğu belirtildi. "İNŞALLAH CEZASINI ÇEKER" Olay öncesinde oğluyla birlikte Gaziosmanpaşa'ya gittiklerini belirten baba Efendi Kendir, şunları anlattı: "Beraber gezdik dolaştık. Sonra döndüğümüzde dört yolda indik. Çocuğum, 'kontör alamaya gideceğim' dedi. Bebareber gidelim dedim, 'hayır sen eve git ben peşinden geliyorum' dedi. Israr edince ben eve gittim. Akaşam 18.00'a kadar bekledim gelmedi. Akşam hastane polisi bize haber etti. Vuran kişiyi tanımıyorum. İnşallah cezasını çeker. Benim çocuğum nasıl yandıysa onların evine de ateş düşsün. Akli dengesinin yerinde olup olmadığını bilmiyordum." Akın Kendir'in kuzeni Vural Kendir ise, "Akın'ın vücudundan 50-70 civarında saçma çıkarıldı. Eğer akli dengesi yerinde değil diyerek aklamaya çalışıp çıkarırlarsa davanın takipçisi olacağız" dedi.