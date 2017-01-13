Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Bir grup polis Kartal,Soğanlık Yeni Mahallesi, mar Sinan Caddesi'ndeki İBB Lojmanları B Bloka geldi. Polis lojmanda girdiği dairede arama yaptı. Başka bir polis ekibi ise Üsükdar Bulgurlu Mahallesi'nde 5 katlı bir binaya operasyon düzenledi. Binadaki bir daireye giren polisin aramaları devam ediyor.
(Görüntülü Haber) İstanbul'da Mali Şube'den FETÖ/PDY operasyonu 2
Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele...
13 Ocak 2017 Cuma 08:33
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.