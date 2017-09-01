Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () - PENDİK'te 96 bin 630 paket kaçak sigara ve 37 kilo 750 gram tütün ele geçirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün finans kaynaklarından sigara kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, şüpheli S.A'nın 2 panelvanla Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adrese ve müştemilatına bandrolsüz kaçak sigara getirdiği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Operasyonda, S.K. (31), M.A. (51) ve A.V.A. (22) gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramada, 96 bin 630 paket bandrolsüz kaçak sigara, 37 kilo 750 gram tütün ve 87 paket makaron ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklandı..
(Görüntülü Haber) İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () - PENDİK'te 96 bin 630 paket kaçak sigara ve 37 kilo 750 gram tütün ele geçirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK...
01 Eylül 2017 Cuma 15:22
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